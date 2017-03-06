Авдіївка далі залишається без електрики – Жебрівський

Розташована поруч із контрольованим угрупованням «ДНР» Донецьком Авдіївка далі залишається без електропостачання, яке припинилося внаслідок недільного обстрілу. Про це зранку 6 березня повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Окупанти далі продовжують стріляти по околицях Авдіївки. Луплять по позиціях наших захисників, зокрема, по промзоні Авдіївки. Місто залишається без електропостачання. Станом на 7:45 все ще не було письмових гарантій припинення вогню. Але бригади електромонтажників готові вийти в район на ліквідацію пориву», – вказав чиновник у Facebook.

За словами Жебрівського, «всі життєво важливі об’єкти міста підключено до електрогенераторів».

Згодом він також заявив про нову активізацію бойових дій, назвавши його «весняним загостренням «русского мира». «Луплять як навіжені, із танків, САУ, мінометів – фактично з усього, що заборонене «Мінськом». Загострення по всій лінії фронту», – наголосив Жебрівський.

У ранковому зведенні 6 березня штаб української воєнної операції на Донбасі вказував, що 5 березня відбулося значне скорочення кількості обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків. Обстрілів у неділю було 54 – це вдвічі менше, ніж упродовж більшої частини минулого тижня.

Останнім часом Авдіївка та її околиці потерпають від обстрілів, в яких українська сторона і бойовики звинувачують одна одну.

Українські військові кажуть, що обстріли 5 березня, через які була пошкоджена лінія електропередач, влаштували підтримувані Росією бойовики. Водночас в угрупованні «ДНР» заявили, що стріляла українська сторона. Крім того, сайти бойовиків у неділю ввечері також пишуть, що Донецька фільтрувальна станція знеструмлена.