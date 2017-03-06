Парламент Казахстану затвердив конституційні зміни

Парламент Казахстану остаточно затвердив зміни до конституції країни, які передбачають згортання частини президентських повноважень і їхній перерозподіл між урядовцями та законодавцями. Схвалені 6 березня зміни стануть законом, коли цей документ підпише президент Нурсултан Назарбаєв, з ініціативи якого і розпочався перегляд окремих положень конституції.

76-річний Назарбаєв є єдиним лідером комуністичної епохи, який все ще тримає владу в колишній радянській республіці.

Передача деяких повноважень президента уможливить для політичної еліти Казахстану перерозподіл повноважень між різними фігурами, не дозволяючи одному наступникові сконцентрувати владу в своїх руках.

Після оголошення 26 січня планів конституційних змін Назарбаєв заявив, що президент після затвердження цих пропозицій стане «верховним арбітром».