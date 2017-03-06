Розгляд позову України проти Росії у Міжнародному суді ООН буде тривалим – експерт

Розгляд справи України проти Росії у Міжнародному суді ООН у Гаазі, слухання якої розпочнеться 6 березня, буде тривалим. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив експерт-міжнародник Андрій Бузаров.

«Є інформація, що справа може тривати кілька років. Навіть називають цифри 5 – 7 років. У цьому і складність. У міжнародних інстанціях, які стосуються міжнародних проваджень, справ між державами, ніколи не буває швидких судових слухань. У цьому головна складність і головний мінус для України. Тому тут треба націлюватися на дуже довгий марафон», – зазначив Бузаров.

Як зазначив експерт, наслідком позову може бути як відповідальність окремих посадових осіб, винних у здійсненні тих злочинних дій, про які заявляє Україна, так і відповідних компенсацій конкретних збитків українській державі, які завдала Росія своїми діями. Усе залежить від того, які докази надасть Україна, зауважив Бузаров.

Україна звинувачує Росію в порушенні міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації.

Українська сторона стверджує, що Росія порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму «шляхом надання зброї та інших видів допомоги» бойовикам, які вчинили низку актів тероризму на території України.

До таких актів у МЗС віднесли збиття малайзійського «Боїнга», обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення пасажирського автобуса біля Волновахи і теракт під час мирного зібрання в Харкові.

У МЗС України також зазначають, що Росія порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь в кампанії дискримінації щодо неросійських громад, які проживають в Криму, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, майже 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці угруповань «ДНР» і «ЛНР». Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».