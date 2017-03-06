Президент Узбекистану Мірзійоєв прибув в Туркменистан зі своїм першим закордонним візитом

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв прибув до столиці Туркменистану Ашгабата 6 березня у рамках своєї першої офіційної закордонної поїздки після вступу на посаду в грудні.

Мірзіяєв проведе зустріч зі своїм туркменським колегою Ґурбанґули Бердімухамедовим у президентському палаці для обговорення двосторонніх зв’язків, повідомили узбецькі і туркменські державні ЗМІ.

Під час свого дводенного візиту Мірзійоєв, як очікується, відвідає місто Тюркменабат на сході країни для участі в церемонії відкриття меморіального комплексу на честь покійного президента Узбекистану Іслама Карімова, який помер минулого року.

2 березня міністр зовнішніх економічних зв’язків Узбекистану Ельйор Ганієв відвідав Ашгабат, щоб обговорити візит Мірзійоєва з міністром закордонних справ Туркменистану.

Візит Ганієва відбувся через два дні після того, як президент Росії Володимир Путін відвідав держави Центральної Азії 27–28 лютого, за винятком Узбекистану і Туркменистану.