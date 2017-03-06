МЗС України очікує від суду в Гаазі застосування запобіжних заходів у справі України проти Росії

У Міністерстві закордонних справ України очікують, що Міжнародний суд у Гаазі впродовж кількох тижнів ухвалить рішення про застосування запобіжних заходів у справі України проти Російської Федерації. Про це йдеться в поширеному 6 березня коментарі міністерства.

«Як правило, Міжнародний суд ООН розглядає запити про запровадження тимчасових заходів у прискореному порядку. Очікується, що суд винесе рішення протягом кількох тижнів. Що стосується розгляду справи по суті, то протягом кількох найближчих місяців Міжнародний суд ООН має визначити розклад подання сторонами процесуальних документів, після чого будуть призначені усні слухання», – йдеться у коментарі.

У МЗС вказали, що запобіжні заходи дозволять суду не допустити погіршення ситуації і, найголовніше, — захистити цивільне населення протягом часу, необхідного для розгляду справи. При цьому розгляд позову по суті продовжиться незалежно від рішення суду щодо запиту про застосування запобіжних заходів. Їх застосування є особливо важливим у контексті загострення ситуації в Авдіївці та Криму.

Міжнародний суд, найвища судова інстанція в структурі ООН, розпочинає 6 березня розгляд позову, поданого Україною до Росії в середині січня 2017 року.

Україна закидає Росії порушення міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації.

Українська сторона стверджує, що Росія порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму «шляхом надання зброї та інших видів допомоги» бойовикам, які вчинили низку актів тероризму на території України.

У МЗС України також зазначають, що Росія порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь в кампанії дискримінації щодо неросійських громад, які проживають в Криму, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, майже 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».