НАБУ: завершили розслідування щодо працівника ГПУ, підозрюваного у хабарництві

У Національному антикорупційному бюро України заявляють про завершення досудового розслідування стосовно заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України.

Як повідомляє прес-служба бюро,3 березня стороні захисту відкрили доступ до матеріалів кримінального провадження.

Працівника Генпрокуратури підозрюють у хабарництві, вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 369 («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі») Кримінального кодексу України.

У грудні 2016 року у НАБУ заявили про викриття службової особи ГПУ на хабарі, який та намагалася через посередника передати особі, яка займає особливо важливе становище, з метою вчинення дій в інтересах підозрюваного. Як заявили в бюро, приводом стали результати ініційованої НАБУ позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ГПУ з боку Державної аудиторської служби України. Ця перевірка здійснювалася в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактами розтрати у грудні 2015 року 1,8 мільйона гривень й зафіксувала порушення фінансової дисципліни.

Як повідомляли у НАБУ у грудні минулого року, у розслідуваннях бюро фігурують, зокрема, 25 прокурорів.

Антикорупційне бюро розслідувало і направило до суду обвинувальний акт щодо військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика у справі про незаконне збагачення. Також у вересні у НАБУ заявляли про затримання старшого слідчого в особливо важливих справах департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, його підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.