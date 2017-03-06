Адвокат Полозов дав пояснення в рамках дослідчої перевірки щодо його допиту

Адвокат Микола Полозов заявляє, що він дав пояснення в рамках дослідчої перевірки в головному управлінні російського Слідчого комітету щодо Криму. Термін перевірки по справі – до 9 березня.

«У рамках дослідчої перевірки в ГСУ СК РФ по РК щойно дав пояснення за фактами незаконного доставлення мене примусовим приводом в УФСБ РФ по РК і місту Севастополю та незаконного проведення допиту як свідка щодо обставин надання мною правової допомоги. Все пройшло досить коректно», – написав адвокат на своїй сторінці в Facebook.

2 березня адвокат Микола Полозов повідомив, що його викликають в управління Слідчого комітету Росії щодо Криму 6 березня «для дачі пояснень за матеріалами перевірки».

Стосовно адвоката Миколи Полозова в Криму 20 грудня відновили кримінальну справу. Основною метою таких дій російської правоохоронної системи в Криму правозахисники вважають бажання відсторонити Полозова від захисту в «справі Умерова».

Верховний суд анексованого Росією Криму у лютому відхилив апеляційну скаргу адвоката Миколи Полозова на постанову про дозвіл слідчому ФСБ Росії Ігорю Скрипці допитати його як свідка у «справі Умерова».

Рішення суду першої інстанції залишили без змін. Таким чином, Верховний суд Криму визнав законним примусове затримання Полозова співробітниками ФСБ Росії 25 січня, яке сам адвокат кваліфікував, як викрадення.

Полозов є захисником у низці справ проти кримських татар в Криму.