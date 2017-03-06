Міжнародний суд у Гаазі розпочав слухання за скаргою України проти Росії

Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав слухання справи за скаргою України проти Росії.

Київ у позові, поданому в січні 2017 року, просить Міжнародний суд про тимчасові заходи на час розгляду справи.

Серед таких заходів – домогтися від Росії негайно припинити матеріальну й іншу підтримку «груп, що вдавалися до актів тероризму проти цивільних в Україні», і вчинити тиск на такі групи, щоб вони надалі не чинили таких актів, а також утриматися від дискримінації у Криму, зокрема, зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.

Українська сторона стверджує, що Росія порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму «шляхом надання зброї та інших видів допомоги» бойовикам, які вчинили низку актів тероризму на території України, а також порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь в кампанії дискримінації щодо неросійських громад, які проживають в Криму, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, майже 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».