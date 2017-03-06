Суд відхилив клопотання про відвід судді, який мав обрати запобіжний захід Насірову

Солом’янський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання про відвід судді Олександра Бобровника, який мав обрати запобіжний захід для відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Перед цим захистподав клопотання про відвід судді Бобровникова, оскільки вважає його упередженим. Натомість сторона обвинувачення виступила проти задоволення цього клопотання, прокурори вважають, що захист таким чином намагається затягнути розгляд питання про обрання запобіжного заходу.

У сьогоднішньому засіданні бере участь підозрюваний Насіров. Перед початком судового засідання він заявив про погане самопочуття, проте до зали засідань він прийшов сама, хоч і за допомогою медиків, на попередніх засіданнях його завозили на ношах.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з приміщення суду.

Тепер суд може розпочати розгляд питання про обрання запобіжного заходу для Насірова.

5 березня адвокати відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби заявили про відвід судді Бобровника. Тоді у суді повідомили, що в неділю, 5 березня, немає другого чергового слідчого судді, який би міг розглянути питання про відвід, тому засідання перенесли на 6 березня.

Таким чином, Солом’янський районний суд Києва упродовж відведених законом 72 годин не зміг обрати запобіжний захід Роману Насірову. Майже опівночі 6 березня Насіров отримав право залишити суд, але, за твердженнями адвокатів, цим правом не скористався в очікуванні наступного судового засідання. Також під судом оголосили чергування громадські активісти.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Пізніше лікарі заявили, що у чиновника стався інфаркт. 4 березня Насірова доставили на обстеження до Інституту кардіології, але там не змогли встановити чи уточнити діагноз.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, який пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».