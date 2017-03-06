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06 Березень 2017, Київ 13:03
Новини | Міжнародні

Пакистан: унаслідок нападів бойовиків загинули щонайменше 5 військових

Силовики охороняють будівлю суду після нападу смертників, 21 лютого 2017 року

Силовики охороняють будівлю суду після нападу смертників, 21 лютого 2017 року

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Пакистанські військові заявляють, що бойовики здійснили напад на кілька постів армії в районах уздовж афганського кордону протягом ночі, загинули щонайменше п'ять солдатів.

Бойовики перейшли кордон з Афганістану в племінному районі Моманд і влаштували засідки там.

Як заявили пакистанські військові, 10 бойовиків були вбиті в ході бойових дій.

У заяві не зазначається, яке екстремістське угруповання брало участь в атаках, але угруповання «Джамаат-уль-Ахрар» взяло на себе відповідальність.

Унаслідок серії атак в останні місяці загинули понад 125 людей. У лютому через атаку на знаменитий суфійський храм загинули 90 людей.

Пакистанські таліби, їхні союзники – місцеві бойовики, а також екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяли на себе відповідальність за ці напади.

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