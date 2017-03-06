Прокуратура викликає екс-міністра доходів Клименка

Головна військова прокуратура викликає колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка для проведення слідчих та процесуальних дій. Про це йдеться в повідомленні на сайті Генеральної прокуратури.

«Підозрюваному Олександру Клименку необхідно прибути до Головної військової прокуратури о 10-00 10 та 14 березня 2017 року», – інформують у відомстві.

У Генпрокуратурі нагадали, що Головна військова прокуратура здійснює спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Клименка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч.4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч.4 ст. 28, ч.1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

1 березня суд дозволив спеціальне досудове розслідування у справі Клименка. Захист екс-міністра звинуватив суд в ухваленні рішення «з допущенням суттєвих порушень і під колосальним тиском із боку прокуратури». Адвокати Клименка стверджують, що він не має статусу підозрюваного.