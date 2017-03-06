В Україну прибув президент МКЧХ, говоритиме, зокрема, про допуск до полонених

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер прибув із візитом в Україну і, зокрема, має намір порушити питання про допуск представників організації до всіх затриманих у зв’язку з конфліктом на сході України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МКЧХ.

В організації наголосили, що йдеться про допуск до затриманих, яких утримують обидві сторони.

«Дискусії буде зосереджено на обговоренні складної гуманітарної ситуації на сході України, а також наслідках активізації бойових дій для населення, яке найбільшою мірою страждає внаслідок конфлікту, що триває майже три роки», – поінформували в МКЧХ.

«Пан Маурер також підкреслить крайню вразливість об’єктів життєво важливої інфраструктури – водо-, газо- й електропостачання, – які часто опиняються на передовій. І тому ще раз повторить заклик МКЧХ створити зони безпеки з метою посилення захисту таких об'єктів від наслідків бойових дій», – мовиться в повідомленні організації.

Візит Петера Маурера триватиме до 10 березня.

Українська сторона вимагає допуску представників МКЧХ до полонених, яких утримують бойовики угруповань «ЛНР» та «ДНР».