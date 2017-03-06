ДСНС: електропостачання в Авдіївці все ще немає

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України заявляє, що станом на 12:00 централізованого електропостачання в Авдіївці все ще немає.

Як повідомляє прес-служба відомства, об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, зокрема міська лікарня, відділ поліції, школа № 7, забезпечені електроенергією від генераторів.

За даними ДСНС, централізоване водопостачання тимчасово припинено (створено резерв води із розрахунку на 4 доби), а теплопостачання здійснюється централізовано.

Водночас у Міністерстві з питань окупованих території повідомили, що ремонтні бригади розпочали обстеження пошкоджень ліній електропередач в Авдіївці.

Станом на 10:00 місце пошкодження лінії поки не встановлене, виконання аварійно-відновлювальних робіт в «сірій зоні» погоджене з СЦКК та штабом АТО, додали у міністерстві.

5 березня, як вказують у ДСНС,в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ біля Авдіївки (близько 22 тисяч жителів), це призвело до припинення електропостачання міста та Донецької фільтрувальної станції.

Останнім часом Авдіївка та її околиці потерпають від обстрілів, в яких українська сторона і бойовики звинувачують одна одну.

Українські військові кажуть, що обстріли 5 березня, через які була пошкоджена лінія електропередач, влаштували підтримувані Росією бойовики. Водночас в угрупованні «ДНР» заявили, що стріляла українська сторона. Крім того, сайти бойовиків у неділю ввечері також пишуть, що Донецька фільтрувальна станція знеструмлена.