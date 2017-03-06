У Дніпрі жителі перекрили в’їзд на сміттєвий полігон, протестуючи проти його роботи

У Дніпрі у передмісті Діївці жителі та екоактивісти перекрили в’їзд на сміттєвий полігон, протестуючи проти його роботи.

Як повідомили Радіо Свобода представники ініціативної групи, міська влада після скандалу з завезенням сюди львівського сміття і протестів жителів проти недотримання санітарних норм на полігоні обіцяла закрити звалище. Але наразі тривають підготовчі роботи до будівництва його наступної черги, зазначають жителі.

За словами учасників акції, їхній протест був стихійним – люди очікували на приїзд на полігон представників профільної комісії міськради, коли ж її представники не з’явились, вирішили тимчасово перекрити в’їзд на смітник. Таким чином, розповіли учасники, вони затримали близько 10 фур зі сміттям.

«Ми перекрили дорогу сміттєвозам в очікуванні депутатів. Накопичилось близько десяти сміттєвозів. Ситуація розвивається: у розріз з вимогами людей і обіцянками самих чиновників, готується будівництво наступних черг полігону. Обіцяли закрити полігон, а насправді, як виглядає, ніхто його закривати не збирається», – сказали Радіо Свобода учасники акції.

За словами жителів, сміттєвий полігон збудований з порушенням санітарних норм – на відстані меншій, ніж 500 метрів від житлової забудови, окрім того, він призводить до забруднення повітря і ґрунтових вод. Жителі зазначають, що готові до подальших протестів.

Водночас у Дніпровській мерії заявляють, що на закриття та рекультивацію полігону твердих побутових відходів у Діївці заплановано виділити 5 мільйонів гривень з міського бюджету, що стосується пошуку нової ділянки для полігону, то це питання поки не вирішене. Як альтернатива обговорюється ідея з будівництвом сміттєпереробного заводу.

12 вересня 2016 року невдоволені жителі околиці Дніпра – Діївки – перекрили трасу на Кривий Ріг, протестуючи проти використання сміттєзвалища поблизу їхнього мікрорайону для утилізації побутових відходів зі Львова. Акція була ініційована будинковими комітетами мікрорайону. Того ж дня міська влада заявила, що Дніпро вже не прийматиме на свій полігон сміття зі Львова.