Зеркаль у Гаазі: Україна вимагає компенсації за порушення Росією міжнародних договорів

Україна вимагає компенсації за порушення Росією міжнародних договорів, наголосила під час виступу у Міжнародному суді у Гаазі заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

«Україна вимагає компенсації за порушення, що тривають, Росією двох міжнародних договорів: Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації», – заявила Зеркаль під час публічних слухань за позовом України проти Росії.

Вона наголосила, що Росія «безперервно порушує міжнародне право та права людини». «Російська Федерація продовжує надавати смертоносну підтримку незаконним збройним формуванням, які вчинили численні терористичні акти в Україні. В окупованому Криму Російська Федерація повністю зневажає права людини, впроваджуючи політику культурного знищення та дискримінації. Такі дії є неприпустимими для міжнародної спільноти. Вони були засуджені ООН», – заявила представниця України.

«Тактика Російської Федерації включає підтримку тероризму та актів расової дискримінації, пропаганду, підривну діяльність, залякування, політичну корупцію, кібератаки. З такою реальністю ми стикнулися в Україні. Російська Федерація продовжує таку поведінку вже протягом трьох років, увесь цей час заперечуючи свою багатоаспектну агресію проти України», – наголосила Олена Зеркаль.

6 березня у Міжнародному суді (Гаага, Нідерланди) розпочалися публічні слухання за позовом України проти Росії. Україна просить Міжнародний суд про тимчасові заходи на час розгляду справи. Серед таких заходів – домогтися від Росії негайно припинити матеріальну й іншу підтримку «груп, що вдавалися до актів тероризму проти цивільних в Україні», і вчинити тиск на такі групи, щоб вони надалі не чинили таких актів, а також утриматися від дискримінації у Криму, зокрема, зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.

Слово російській стороні суд надасть 7 березня.