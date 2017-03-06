Результати тестів деяких кандидатів до Верховного суду опублікували пізніше за інші – «Схеми»

Результати тестів 8 кандидатів до Верховного Суду опублікували пізніше за інші, їх не продемонстрували одразу після завершення тестування на екрані перед журналістами та спостерігачами, як цього вимагає процедура. Утім, згодом, увечері того ж дня – вони з’явилися на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Про це йдеться у матеріалі програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

Не висвітлилися на екрані результати судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, судді Вінницького апеляційного адмінсуду Олега Білоуса, доцента Академії держуправління при президентові України Юрія Мельника, першого заступника директора Інституту кримінально-виконавчої служби Семена Стеценка, суддів Вищого адміністративного суду України Тетяни Шипуліної та Яни Іваненко, судді Донецького окружного адміністративного суду Олега Кониченка та судді Одеського окружного суду Оксани Тарасишиної (вона – не подолала мінімальний прохідний бал). Усі 8 суддів – претенденти до касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду.

Бланки відповідей кандидатів перед журналістами та спостерігачами почали відскановувати практично відразу після завершення тестування. Це мало продемонструвати відкритість і прозорість роботи вищої кваліфікаціної комісії суддів.

Думки щодо цього випадку представників від комісії розділилися. Керівник управління інформаційних технологій у Вищій кваліфікаційній комісії Денис Мамченко підтвердив, що на їхньому відео цих результатів теж немає і пояснив чому: «Тут був людський фактор, людина була втомлена, добу не спала. Ми всі не спали практично, всі готувалися до цього тестування. Людина могла помилитися фізично і не показати просто цю роботу».

Водночас член комісії Андрій Василенко висловив іншу позицію комісії – на екрані продемонстрували усі результати: «Результати оприлюднювалися на екрані, але на вашому відео їх нема. Це різна постановка питання – це не значить, що їх немає, і це не значить, що вони не були оприлюднені».

Президент міжнародної громадської організації «Універсальна екзаменаційна мережа» Сергій Мудрук зазначив, що для оприлюднення результатів тестування використовувалося програмне забезпечення, яке для цього не призначене: «Не може бути претензій до програмного забезпечення, бо його, судячи з усього, створювали задля інших цілей».

Водночас Денис Мамченко розповів, що це програмне забезпечення «вузькоспеціалізоване і спеціально створювалося для ВККСУ».

Технічним рішенням оприлюднення результатів конкурсу опікувалося товариство з обмеженою відповідальністю «Айкюжн ІТ».

У грудні компанія «Айкюжн ІТ» без тендеру, за переговорною процедурою отримала підряд у комісії на суму 2 мільйони 277 тисяч гривень.

ТОВ «Айкюжн ІТ» є правонаступником компанії «Айкюжн» (відповідно до судового реєстру). Компанія «Айкюжн» неодноразово фігурувала у журналістських розслідуваннях – як вона вигравала державні підряди у часи президенства Віктора Януковича, так її правонаступниця успішно перемагає на тендерах сьогодні.

Один із суддів, чиї результати тестування одразу не продемонстрували, – Павло Вовк – неодноразово фігурував у журналістських розслідуваннях. Наприклад, навесні 2016 року програма «Схеми» зафільмувала, як голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк зустрічався у київському ресторані із народним депутатом фракції БПП Олександром Грановським. Грановського називають одним з неформальних кураторів Адміністрації президента у прокуратурі та судах. Також журналісти з’ясували, що у 2013 році він здійснював переліт до Норвегії на приватному літаку, вартість оренди якого перевищує його офіційний річний дохід.