Суд відмовив у проведенні експертизи щодо стану здоров’я Насірова

Солом’янський районний суд Києва відмовив захисту відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у проведенні і судово-медичної експертизи щодо стану здоров’я їхнього підзахисного.

«Стан здоров’я Насірова не є таким, що унеможливлює участь підозрюваного у засіданні при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу... Крім того, стороною захисту не було надано жодних доказів необхідності проведення цієї експертизи», – йдеться у відповідній ухвалі суду.

Адвокати подали клопотання про призначення Насірову судово-медичної експертизи щодо можливості підозрюваного брати участь у судовому засіданні.

Суд продовжив розгляд питання обрання запобіжного заходу для підозрюваного чиновника.

5 березня адвокати відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби заявили про відвід судді Бобровника. Тоді у суді повідомили, що в неділю, 5 березня, немає другого чергового слідчого судді, який би міг розглянути питання про відвід, тому засідання перенесли на 6 березня.

Таким чином, Солом’янський районний суд Києва упродовж відведених законом 72 годин не зміг обрати запобіжний захід Роману Насірову. Майже опівночі 6 березня Насіров отримав право залишити суд, але, за твердженнями адвокатів, цим правом не скористався в очікуванні наступного судового засідання. Також під судом оголосили чергування громадські активісти.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Пізніше лікарі заявили, що у чиновника стався інфаркт. 4 березня Насірова доставили на обстеження до Інституту кардіології, але там не змогли встановити чи уточнити діагноз.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».