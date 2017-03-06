ВАСУ відмовився поновити Царевич на посаді судді Печерського райсуду

Вищий адміністративний суд України відмовився поновити Оксану Царевич на посаді судді Печерського районного суду Києва. Про це Радіо Свобода повідомила речниця суду Галина Гаєвська.

«Так, відмовили», – сказала вона, додавши, що повний текст відповідного рішення суду оприлюднять до 10 березня.

Оксана Царевич оскаржувала в суді своє звільнення у Вищому адміністративному суді.

29 вересня 2016 року президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Оксани Царевич з посади судді Печерського районного суду Києва. 15 вересня 2016 року Вища рада юстиції рекомендувала звільнити Царевич за порушення присяги.

Царевич у 2010 році указом президента Віктора Януковича призначили на посаду судді Печерського райсуду Києва.

Оксана Царевич входила до колегії суддів у першій справі екс-міністра МВС Юрія Луценка. Також Царевич була слідчим суддею у справі про вбивство Євгена Щербаня, в якій обвинувачення було висунуте Юлії Тимошенко.

4 березня 2015 року Верховна Рада надала згоду на затримання й арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва: судді Оксани Царевич, Сергія Вовка та Віктора Кицюка. Після цього суд обрав запобіжний захід для Царевич у вигляді особистого зобов’язання з вимогою носити електронний браслет.

У листопаді минулого року прокуратура Києва заявила про завершення досудового розслідування проти суддів Печерського районного суду Києва Віктора Кицюка та Оксани Царевич. Їх підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених частиною 2 статті 375 (винесення завідомо неправосудного рішення) Кримінального кодексу.

Як повідомляла прокуратура Києва, під час досудового розслідування встановлено, що ці судді у січні 2014 року винесли завідомо неправосудні постанови про притягнення до адміністративної відповідальності учасників руху «Автомайдан».