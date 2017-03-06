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06 Березень 2017, Київ 16:01
Новини | Події

ВАСУ відмовився поновити Царевич на посаді судді Печерського райсуду

Оксана Царевич

Оксана Царевич

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Вищий адміністративний суд України відмовився поновити Оксану Царевич на посаді судді Печерського районного суду Києва. Про це Радіо Свобода повідомила речниця суду Галина Гаєвська.

«Так, відмовили», – сказала вона, додавши, що повний текст відповідного рішення суду оприлюднять до 10 березня.

Оксана Царевич оскаржувала в суді своє звільнення у Вищому адміністративному суді.

29 вересня 2016 року президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Оксани Царевич з посади судді Печерського районного суду Києва. 15 вересня 2016 року Вища рада юстиції рекомендувала звільнити Царевич за порушення присяги.

Царевич у 2010 році указом президента Віктора Януковича призначили на посаду судді Печерського райсуду Києва.

Оксана Царевич входила до колегії суддів у першій справі екс-міністра МВС Юрія Луценка. Також Царевич була слідчим суддею у справі про вбивство Євгена Щербаня, в якій обвинувачення було висунуте Юлії Тимошенко.

4 березня 2015 року Верховна Рада надала згоду на затримання й арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва: судді Оксани Царевич, Сергія Вовка та Віктора Кицюка. Після цього суд обрав запобіжний захід для Царевич у вигляді особистого зобов’язання з вимогою носити електронний браслет.

У листопаді минулого року прокуратура Києва заявила про завершення досудового розслідування проти суддів Печерського районного суду Києва Віктора Кицюка та Оксани Царевич. Їх підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених частиною 2 статті 375 (винесення завідомо неправосудного рішення) Кримінального кодексу.

Як повідомляла прокуратура Києва, під час досудового розслідування встановлено, що ці судді у січні 2014 року винесли завідомо неправосудні постанови про притягнення до адміністративної відповідальності учасників руху «Автомайдан».

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