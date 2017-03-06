НАБУ: вручення підозри Насірову відбувалося згідно з законом

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що під час вручення підозри відстороненому від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Роману Насірову детективи бюро та слідчі Спеціальної антикорупційної прокуратури діяли відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ. В бюро спростовують, що під час вручення підозри мали місце порушення законодавства.

«На момент вручення повідомлення про підозру голова ДФС перебував у притомному стані і не потребував невідкладної медичної допомоги, що було пізніше підтверджено офіційними висновками комісії лікарів. Жодних документів, які б свідчили про зворотнє, стороною захисту надано не було. До того ж, оскільки вручення повідомлення про підозру є процесуальною, а не слідчою дією, на неї не розповсюджується норма про заборону вчинення у проміжок часу з 22:00 до 6:00», – зокрема наголосили в НАБУ.

«Щодо пропозицій генерального прокурора «виставити пост під палатою», підкреслюємо, що будь-яке обмеження свободи підозрюваного можливе лише після складання протоколу про затримання, що й було зроблене о 23:50 2 березня», – зазначили в бюро.

У НАБУ також наголосили, що мали вручити повідомлення про підозру саме 2 березня, оскільки цього дня прокурор САП підписав цей документ. «Недотримання строків у здійсненні цих дій із боку детективів суперечило б вимогам чинного процесуального законодавства України», – повідомили в бюро.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Адвокати Насірова вважають, що затримання і повідомлення про підозру їхньому підзахисному відбулися незаконно.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

6 березня Солом’янський районний суд Києва продовжив розгляд питання про обрання Насірову запобіжного заходу.