ІМІ: у 2016 році до суду направили 31 провадження щодо злочинів стосовно журналістів

В Інституті масової інформації заявляють, що у 2016 році правоохоронці направили до суду 31 кримінальне провадження щодо правопорушень, скоєних стосовно журналістів.

Як повідомляє прес-служба з посиланням на ГПУ, до суду з обвинувальним актом направлено 30 кримінальних проваджень та одне – з угодою про примирення.

Таким чином, ІМІ спростовує раніше поширені дані ГПУ, що до суду доходить лише 7% справ про злочини проти журналістів, зокрема, що з 2013 року до січня 2017 року до судів потрапили 46 із 645 кримінальних справ, порушених за злочини проти журналістів.

За даними Інституту, 19 проваджень було направлено до суду за частиною 1 статті 171 КК України (незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку із своєю професійною діяльністю), 3 провадження за статтею «погроза вбивством, насильством або знищенням майна щодо журналіста», а також одне провадження про «вплив у будь-якій формі на журналіста».

У 2015 році було передано до суду 11 кримінальних проваджень за статтею 171 ККУ, додають в Інституті масової інформації.