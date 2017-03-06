НАЗК передало до суду 2 адмінпротоколи про несвоєчасне подання е-декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє про направлення до суду 2 адміністративних протоколів про несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Про це інформує прес-служба агентства.

Згідно з протоколами, уповноважені особи НАЗК встановили випадки несвоєчасного подання декларацій працівниками Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік без поважних причин.

Протоколи складено за результатами першого етапу е-декларування для осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, який закінчився 30 жовтня 2016 року, повідомили у НАЗК.

Наразі в Україні триває другий етап е-декларування.

Система електронного декларування статків високопосадовцями є однією з вимог закону «Про запобігання корупції».