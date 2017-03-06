Зубко: на момент вибуху на шахті «Степова» проводилися ремонтні роботи

Глава Міністерства регіонального розвитку Геннадій Зубко заявляє, що на момент вибуху на шахті «Степова» у Львівській області проводилися ремонтні роботи.

«Проводилися ремонтні роботи,видобутку не було… Проводився ремонт обладнання. На це був виписаний конкретний наряд, але, безпосередньо, практично, 34 людини, які там перебували, вони і є потерпілими, які проводили ремонтні роботи», – зазначив міністр.

За його словами, наразі шахта «Степова» не працює, зараз там перебувають гірничо-рятувальні служби, подають повітря, щоб зробити дегазацію повітря.

«Після того, як стався вибух, відбулися додаткові обвали, стан дегазації був поліпшений, але через добу через підтоплення цей стан погіршився, і зараз там додатково є ті умови, у яких рятувальники не можуть перебувати», – сказав він.

2 березня о 12:46 на горизонті 550 метрів у 119-й лаві внаслідок вибуху сталося завалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34. Загинули восьмеро людей. За попередніми даними, причиною став вибух метану, іскра спричинила пожежу.

За фактом загибелі гірників на шахті «Степова» прокуратура Львівської області порушила кримінальне провадження за статтею про «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою». У Кабміні повідомили, що родинам загиблих виплатять по 500 тисяч гривень, постраждалим – по 75.

В уряді також створили комісію для розслідування трагедії, а також перевірки ситуації з безпекою на інших вугледобувних підприємствах України.