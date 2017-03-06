У Туреччині повідомили про затримання росіянки у зв’язку з убивством російського посла

Засоби інформації Туреччини повідомили про затримання в цій країні громадянки Росії у зв’язку з убивством у грудні посла Росії в Туреччині.

За цими повідомленнями, які цитують неназвані джерела у правоохоронних органах Туреччини, жінку на ім’я Катерина Б. затримали в Анкарі. Коли це сталося, не повідомляють.

Її підозрюють у тому, що вона мала контакти з працівником поліції Мевлютом Мертом Алтинташем, який застрелив посла Андрія Карлова, і з Російським культурним центром в Анкарі, де під час відкриття фотовиставки сталося вбивство.

Раніше в Туреччині повідомляли про затримання чотирьох осіб, серед яких є працівник поліції, підозрюваних у причетності до вбивства.

Під час нападу Алтинташ застрелив Карлова, вигукуючи «Не забудьмо Алеппо» тощо – його слова турецькою й неправильною арабською мовами сприйняли як натяк на помсту за втручання Росії у війну в Сирії. По тому його застрелила поліція.