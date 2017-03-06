Через рішення суду МОН змінює вимоги для отримання вчених звань професора та доцента

Київський апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення апеляцію Міністерства освіти й науки України на рішення Окружного адміністративного суду Києва, що зобов’язав міністерство змінити вимоги для отримання вчених звань професора та доцента. Таким чином, МОН зобов’язане виконати рішення Окружного адмінсуду, інформує прес-служба міністерства.

«Зокрема, постанова суду вимагає вилучити з Порядку присвоєння вчених звань пункти, що стосуються: обов’язкового 10-річного стажу для здобувачів звань, наявності трьох обов’язкових публікацій у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та отримання сертифікату, що підтверджує рівень знання англійської мови на рівні В2. Фактично, суд своїм рішенням вилучив вищезазначені пункти з вимог до отримання вчених звань», – йдеться у повідомленні МОН.

У міністерстві, однак, наголошують, що доповнили наказ іншими пунктами. Зокрема, вимогу до кандидата «провадити навчальну діяльність не менш як 10 років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента (далі по тексту)» замінено вимогою «мати стаж роботи не менш як 10 років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента (далі по тексту)». Вилучену судом вимогу про наявність у претендента на звання трьох публікацій у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, замінено на наявність двох аналогічних публікацій.

«У новій редакції вимог на отримання вчених звань професора та доцента одержати звання зможуть кандидати, що на рівні В2 володіють однією з мов країн Європейського союзу, мають на підтвердження відповідний сертифікат або диплом про вищу освіту за відповідним мовним профілем (наприклад, диплом магістра з німецької філології)», – повідомили у МОН.

«Якщо вчений не публікується у визнаних наукових виданнях, зокрема включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, його де-факто немає в міжнародній академічній спільноті. Також слід визнати, що саме англійська – це міжнародна мова науковців», – зазначив перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець.

Рішення з вимогою до МОН змінити вимоги для отримання вчених звань професора та доцента Окружний адміністративний суд Києва ухвалив 7 вересня 2016 року.