НАБУ: первинну перевірку даних про кандидатів до Верховного суду завершили

У Національному антикорупційному бюро України заявили про завершення первинної перевірки інформації про кандидатів на посади у Верховному суді України.

Як повідомляє прес-служба бюро, співробітники управління аналітики та обробки інформації НАБУ зібрали та передали до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України первинні дані про всіх претендентів (понад 600) до Верховного Суду, зібраніз доступних реєстрів та баз даних.

У НАБУ зазначають, що цю інформацію долучать до суддівських досьє, а Вища кваліфкомісія суддів використає їх під час оцінки кандидатів під час конкурсу.

НАБУ розпочало аналітичну перевірку відомостей про кандидатів напосади у Верховному суді у січні 2017 року.

Вищою кваліфікаційною комісією України оголошено конкурс на 120 посад із 200 до нового Верховного суду. Перша хвиля обрання суддів до Верховного суду має тривати упродовж двох місяців. Більшість претендентів, допущених Вищою кваліфікаційною комісією до конкурсу, – чинні судді з різних судів України.

Як повідомляли раніше журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», результати тестів 8 кандидатів до Верховного Суду опублікували пізніше за інші, їх не продемонстрували одразу після завершення тестування на екрані перед журналістами та спостерігачами, як цього вимагає процедура. Утім, згодом, увечері того ж дня – вони з’явилися на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Громадська рада доброчесності після закінчення 2 етапу конкурсу до Верховного суду заявила, що окремі конкурсанти брали безпосередню участь у вирішенні справ, які були в основі практичних завдань. Водночас ВККС не вважає це порушенням.