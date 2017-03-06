США: в Білому домі анонсували підписання нового указу проти імміграції

У Білому домі у США повідомили, що президент Дональд Трамп підпише новий указ про тимчасову заборону на в’їзд до США громадянам низки головно мусульманських країн та інші заходи для обмеження імміграції.

Як заявила чільний радник Білого дому Келліанн Конвей, церемонія підписання призначена пізніше на понеділок.

За її словами, в новому указі, серед іншого, буде чітко прописано, що заборона не буде стосуватися власників дозволів на постійне мешкання у США з тих країн.

Крім того, новий указ буде запроваджений не моментально, як попередній – у ньому буде вказана дата набуття чинності 16 березня.

Попередній такий указ, який Трамп підписав 27 січня, викликав труднощі для багатьох людей із чинними американськими візами, що застрягли в аеропортах у США чи у транзитних країнах через раптовість запровадження того указу. Супротивники заходу за кілька днів домоглися зупинення його чинності через суди, і в Білому домі вирішили не змагатися за нього, а підготувати новий указ.

Первісний указ передбачав, серед іншого, тимчасову, на 90-денний термін, повну заборону на в’їзд до США громадянам семи країн: Ірану, Іраку, Сомалі, Судану, Ємену, Сирії й Лівії. Крім того, указ мав на меті на 120 днів припинити прийняття біженців із усіх країн світу, а прийняття біженців із Сирії зупинити на невизначений термін.

За повідомленнями, серед інших змін у формулюваннях, як очікують, із нового указу може бути вилучена згадка про заборону щодо громадян Іраку.