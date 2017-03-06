Україна про нові пуски ракет у КНДР: чинні санкції виявилися недостатніми

Міністерство закордонних справ України розкритикувало запуск 6 березня Північною Кореєю ракет великого радіусу дії і закликає світове співтовариство вжити додаткових заходів для притягнення КНДР до відповідальності. Про це йдеться у заяві на сайті МЗС.

«Сьогоднішній розвиток подій свідчить про те, що чинні санкції проти КНДР виявилися недостатніми. Україна підтверджує свою налаштованість використати всі можливі важелі впливу в якості непостійного члена Ради Безпеки ООН для повернення КНДР до міжнародного правового поля», – наголосили у відомстві.

З огляду на запуск Пхеньяном ракет у МЗС України також висловили підтримку сусіднім до КНДР Японії та Південній Кореї.

Рада безпеки ООН вимагає від Північної Кореї припинити діяльність у ракетній та ядерній галузях. Попри такі вимоги, КНДР лише у 2016 році здійснила два ядерні вибухи і понад 20 ракетних пусків.