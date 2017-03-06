Російський правозахисник скептично оцінив перспективу припинення тортур у Росії

Російський правозахисник, голова Комітету для запобігання тортурам Ігор Каляпін заявив, що тортури в російських в’язницях і відділках поліції можна припинити тільки тоді, коли почнуть належно карати їхніх призвідників – працівників поліції і пенітенціарних установ.

Як сказав Ігор Каляпін в інтерв’ю телепрограмі «Настоящее время», проектові Радіо Свобода і «Голосу Америки», в Росії поширена думка, що недавнє звільнення політичного активіста Ільдара Дадіна, заяви якого про тортури в ув’язненні викликали широкий відгук, стало результатом наполегливості самого активіста, а зовсім не ознакою зміни офіційної політики чи практики.

Як сказав Каляпін, Дадін, перебуваючи в ув’язненні, «заподіяв системі більше шкоди, ніж коли б був вільною людиною».

Дадін був єдиним наразі засудженим у Росії за ухваленим 2014 року законом, що запровадив кримінальну відповідальність за участь у більш ніж одній несанкціонованій акції протесту за період 180 днів. Його засудили до двох із половиною років позбавлення волі. Під час перебування в ув’язненні він заявив про застосування до нього тортур. Нещодавно Верховний суд Росії скасував вирок, і активіста звільнили.