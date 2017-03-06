Поліція: анонім повідомив про мінування будівлі суду, де обирають запобіжний захід Насірову

У поліції Києва підтвердили, що правоохоронцям надійшло анонімне повідомлення про мінування будівлі Шевченківського районного суду Києва, де розглядається питання про обрання запобіжного заходу для відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

«Ми отримали анонімне повідомлення, виїхали на місце», – сказала в коментарі Радіо Свобода речниця поліції Києва Оксана Блищик.

Крім того, працівники суду підтвердили повідомлення про мінування установи, оголошена евакуація, проте в залі судових засідань, де розглядається справа Насірова, залишилися підозрюваний, співробітники НАБУ та депутати.

У ході засідання сьогодні Солом’янський районний суд Києва, який працює в приміщенні Шевченківського райсуду, відмовив захисту Насірова у проведенні судово-медичної експертизи щодо стану здоров’я їхнього підзахисного.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з приміщення суду.

5 березня адвокати відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби заявили про відвід судді Бобровника. Тоді у суді повідомили, що в неділю, 5 березня, немає другого чергового слідчого судді, який би міг розглянути питання про відвід, тому засідання перенесли на 6 березня.

Таким чином, Солом’янський районний суд Києва впродовж відведених законом 72 годин не зміг обрати запобіжний захід Роману Насірову. Майже опівночі 6 березня Насіров отримав право залишити суд, але, за твердженнями адвокатів, цим правом не скористався в очікуванні наступного судового засідання. Також під судом оголосили чергування громадські активісти.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Пізніше лікарі заявили, що у чиновника стався інфаркт. 4 березня Насірова доставили на обстеження до Інституту кардіології, але там не змогли встановити чи уточнити діагноз.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».