Іранські катери блокували кораблі США і Британії – посадовці США

У США повідомили про інцидент, у якому швидкісні штурмові катери Ірану блокували рух американського і трьох британських військових кораблів.

Як сказав неназваний посадовець зі США агентству «Ройтерз», інцидент стався в суботу, 4 березня, в Ормузькій протоці: іранські катери Корпусу вартових Ісламської революції, елітного збройного формування, наблизилися до американського корабля на відстань до 600 метрів і змусили всю групу кораблів змінити курс, щоб уникнути зіткнення.

Із катерами намагалися зв’язатися на радіо, але ті не відповіли, додав посадовець і наголосив, що такі дії були небезпечними і непрофесійними.

Корабель Військово-морських сил США, з яким стався цей інцидент, Invincible, є кораблем спостереження океанського класу й несе антени й електронне обладнання для стеження за пусками і траєкторіями ракет.