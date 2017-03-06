ГПУ об’єднала кримінальні провадження щодо Іванющенка, досудове розслідування триває

Кримінальні провадження за підозрою колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка об’єднані в одне, досудове розслідування триває. Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

За даними прокуратури, одне з проваджень стосувалося скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

У рамках вказаного кримінального провадження 29 грудня 2014 року колишньому народному депутату повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України за фактом організації розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, в сумі близько 177 мільйонів гривень під час укладання договорів між державним підприємством «Держекоінвест» та ТОВ «Карпатибудінвест» та ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України за фактом отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах в сумі близько 650 мільйонів гривень.

«У даному випадку йдеться про розкрадання кіотських грошей, виділених на виконання капітального ремонту 38 об’єктів соціальної сфери у Луганській області, тобто у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Тому наразі не є можливим проведення необхідних процесуальних дій, у тому числі експертиз, для завершення розслідування кримінального провадження за вказаним фактом», – пояснили у відомстві.

Крім того, проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні за підозрою Іванющенка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 189 (вимагання), ч. 3 ст. 27 (види співучасників), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження 27 вересня 2016 року повідомлено про підозру Іванющенку та іншим двом особам за фактом організації вимагання за попередньою змовою групою осіб частки у статутному фонді ТОВ «Промринок», що завдало матеріальної шкоди потерпілим у великих розмірах та організації підписання, за попередньою змовою групою осіб, завідомо підробленого документу. 7 жовтня 2015 року у вказаному провадженні Іванющенка оголошено в розшук.

«1 березня кримінальні провадження об’єднані в одне провадження. Досудове розслідування за вказаними фактами триває», – йдеться у повідомленні Генеральної прокуратури.

28 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Верховний суд України закрив всі кримінальні провадження проти Іванющенка. Згодом у Верховному суді цю інформацію спростували.