Штаб: один військовий загинув, двоє поранені упродовж дня у зоні бойових дій

Штаб української воєнної операції на сході України повідомляє про загибель одного і поранення двох військових у зоні бойових дій упродовж дня 6 березня. Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу.

Всього, за даними штабу, українська сторона зафіксувала 71 обстріл із боку бойовиків на маріупольському, донецькому та луганському напрямках. Зокрема, як кажуть у штабі, по Водяному та Лебединському, що на маріупольському напрямку, бойовики вели вогонь із танків.

Угруповання «ДНР» у понеділок заявляє про обстріли українською стороною півдня підконтрольної бойовикам частини Донецької області. У веденні обстрілів по підконтрольній йому частині Луганщини звинувачує українську сторону й угруповання «ЛНР».