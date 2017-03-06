Президент США підписав змінений указ про обмеження імміграції

Президент США Дональд Трамп підписав змінений указ про обмеження імміграції, первісну версію якого раніше заблокували суди.

За повідомленнями Білого дому, новий указ передбачає 90-денне замороження видачі нових віз до США громадянам шести переважно мусульманських країн – Ірану, Сирії, Судану, Лівії, Сомалі й Ємену. При цьому указ не займає прав громадян цих країн, що вже мають чинну візу або дозвіл на постійне мешкання у США.

Так само, як і перший указ, нинішній запроваджує 120-денне припинення програми приймання біженців у США.

На відміну від первісного указу новий набуває чинності не негайно, а з 16 березня. В ньому вже немає припинення приймання біженців із Сирії на невизначений термін, що було в первісному указі.

Іще одна зміна – в переліку країн, яких стосуються обмеження, тепер немає Іраку.

Крім того, первісний указ, який Трамп підписав 27 січня, передбачав повну заборону на в’їзд громадянам семи країн на 90-денний період і викликав труднощі для багатьох людей із чинними американськими візами чи дозволами на мешкання, що прямували до США застрягли в аеропортах у США чи у транзитних країнах через раптовість запровадження того указу. Супротивники заходу за кілька днів домоглися зупинення його чинності через суди, і в Білому домі вирішили не змагатися за нього, а підготувати новий указ.

Трамп заявляє, що такий указ необхідний, щоб забезпечити безпеку США. Критики заявляли, що в ньому йдеться про дискримінацію за релігійною ознакою; в Білому домі це звинувачення заперечують.