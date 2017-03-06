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06 Березень 2017, Київ 20:35
Новини | Міжнародні

Президент США підписав змінений указ про обмеження імміграції

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Президент США Дональд Трамп підписав змінений указ про обмеження імміграції, первісну версію якого раніше заблокували суди.

За повідомленнями Білого дому, новий указ передбачає 90-денне замороження видачі нових віз до США громадянам шести переважно мусульманських країн – Ірану, Сирії, Судану, Лівії, Сомалі й Ємену. При цьому указ не займає прав громадян цих країн, що вже мають чинну візу або дозвіл на постійне мешкання у США.

Так само, як і перший указ, нинішній запроваджує 120-денне припинення програми приймання біженців у США.

На відміну від первісного указу новий набуває чинності не негайно, а з 16 березня. В ньому вже немає припинення приймання біженців із Сирії на невизначений термін, що було в первісному указі.

Іще одна зміна – в переліку країн, яких стосуються обмеження, тепер немає Іраку.

Крім того, первісний указ, який Трамп підписав 27 січня, передбачав повну заборону на в’їзд громадянам семи країн на 90-денний період і викликав труднощі для багатьох людей із чинними американськими візами чи дозволами на мешкання, що прямували до США застрягли в аеропортах у США чи у транзитних країнах через раптовість запровадження того указу. Супротивники заходу за кілька днів домоглися зупинення його чинності через суди, і в Білому домі вирішили не змагатися за нього, а підготувати новий указ.

Трамп заявляє, що такий указ необхідний, щоб забезпечити безпеку США. Критики заявляли, що в ньому йдеться про дискримінацію за релігійною ознакою; в Білому домі це звинувачення заперечують.

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