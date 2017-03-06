Порошенко і президент МКЧХ засудили загострення ситуації в районі Авдіївки

Президент України Петро Порошенко і президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер під час зустрічі у Києві засудили загострення ситуації в районі Авдіївки.

«Сторони засудили нове загострення ситуації навколо Авдіївки, що, зокрема призвело до чергового припинення роботи Донецької фільтрувальної станції та поставило під загрозу водопостачання цілого регіону. Було обговорено можливі кроки для попередження виникнення подібних інцидентів у майбутньому», – інформує прес-служба президента України.

«Глава держави підкреслив високий інтерес України до подальшого поглиблення взаємодії з МКЧХ, зокрема з метою імплементації гуманітарних аспектів Мінських домовленостей. Як було наголошено, залучення МКЧХ має важливе значення для сприяння звільненню заручників, пошуку зниклих без вісті, надання гуманітарної допомоги громадянам, які продовжують перебувати на окупованих територіях тощо», – йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

Президент МКЧХ перебуватиме з візитом в Україні до 10 березня.

5 березня в результаті бойових дій поблизу Авдіївки було пошкоджено високовольтну лінію, що призвело до припинення електропостачання міста та Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує Авдіївку водою.

6 березня в МКЧХ повідомили про доставку до Авдіївки понад 80 тисяч літрів води.