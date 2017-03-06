НАБУ: Насіров має британський паспорт від 2012 року

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що відсторонений від виконання повноважень голови Державної фіскальної служби України Роман Насіров має громадянство Великобританії з 2012 року.

«Відповідну інформацію НАБУ офіційно надало Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA). З листа, отриманого НАБУ 6 березня від NCA, йдеться про те, що голова ДФС є власником британського паспорта з травня 2012 року», – йдеться у повідомленні НАБУ на сторінці бюро у «Фейсбуці».

Інформацію про наявність у Насірова подвійного громадянства на засіданні суду 6 березня оприлюднили представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У відповідь адвокати затриманого посадовця поставили озвучену інформацію і надані документи під сумнів. Сам Насіров у суді заявив, що є громадянином України. На уточнююче запитання, чи є він також громадянином Великобританії, Насіров відповів: «Я – громадянин України».

У САП також заявили, що Насіров може мати ще й угорське громадянство, але деталей не навели.

6 березня Солом’янський районний суд Києва продовжив розгляд питання про обрання запобіжного заходу для відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

НАБУ підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова звинувачення спростовує.