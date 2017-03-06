НАБУ відкрило провадження за фактом перешкоджання доправлення Насірова в Інститут кардіології

Національне антикорупційне бюро України повідомляє про відкриття кримінального провадження за фактом подій, що відбулись 4 березня біля будівлі Інституту кардіології імені Стражеска, куди з лікарні «Феофанія» було доставлено голову Державної фіскальної служби Романа Насірова. Про це інформує прес-служба бюро.

«4 березня група осіб, які називали себе народними депутатами, перешкоджала законним діям співробітників Бюро, метою яких було доставити голову ДФС на обстеження до згаданої медичної установи з метою проведення об’єктивної оцінки стану його здоров’я», – йдеться в повідомленні НАБУ.

Справу розслідують за статтею про опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків Кримінального кодексу України.

Відео, оприлюднене НАБУ:

6 березня Солом’янський районний суд Києва продовжив розгляд питання про обрання запобіжного заходу для відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

НАБУ підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова звинувачення спростовує.