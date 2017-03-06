У Білорусі активісти припинили протест, домігшись зупинення будівництва в пам’ятному місці

У Білорусі активісти згорнули свій наметовий табір на будівельному майданчику неподалік урочища Куропати на околиці Мінська, домігшись зупинення будівництва біля місця, де у сталінські часи були розстріляні й поховані не менш ніж 30 тисяч людей.

Активісти, які протестували там протягом 15 днів, заявили, що повернуться, якщо будівництво бізнес-центру буде продовжене.

Люди зібралися на місці будівництва 20 лютого й заявили, що будівництво паплюжить пам’ять десятків тисяч жертв сталінського режиму.

Влада Мінська погодилася припинити будівництво і провести з приводу нього загальнонаціональну дискусію. 1 березня будівельні роботи припинили, а до понеділка також вивезли всю будівельну техніку.