Суд щодо Насірова знову відхилив клопотання про експертизу

На засіданні суду, який обирає запобіжний захід відстороненому від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Роману Насірову, суд знову відмовив адвокатам підозрюваного у проведенні судово-медичної експертизи щодо того, чи може він за станом здоров’я брати участь у процесі.

Суддя вирішив, що підстав для цього немає.

Наразі суд продовжує розгляд справи про запобіжний захід.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію.

Раніше протягом понеділка суд кілька разів оголошував перерви чи йшов до нарадчої кімнати з огляду на клопотання й заяви адвокатів Насірова, зокрема, ще одне клопотання про призначення експертизи, подане й відхилене раніше в понеділок. Також роботу суду перервало анонімне повідомлення про замінування будівлі, що не підтвердилося.

Крім того, в перебігу засідання сторона обвинувачення заявила про наявність у Насірова, крім українського, також британського й угорського громадянств і про британське подала й документ, як стверджується, від посольства Великої Британії в Києві. Адвокати Насірова поставили під сумнів справжність цього документа. Сам Насіров на запитання, чи має він британське громадянство, заявив, що «є громадянином України», що викликало сміх у залі. Пізніше він заявив, що не є громадянином Великої Британії чи Угорщини.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова ці звинувачення заперечує.