Канада вирішила продовжити ще на два роки місію військових інструкторів в Україні

Міністри національної оборони Канади Гарджит Сінґг Саджан і закордонних справ країни Христя Фріланд вирішили продовжити навчальну місію Збройних сил Канади в Україні ще на два роки, до кінця березня 2019 року, повідомив уряд Канади.

У повідомленні нагадано, що завдяки цій програмі, відомій як «Операція UNIFIER», Збройні сили Канади забезпечують військове навчання і допомогу в розбудові можливостей особовому складові Збройних сил України на підтримку зусиль України у збереженні її суверенітету, безпеки і стабільності.

Тепер, заявив уряд Канади, Збройні сили цієї країни разом із союзниками і урядом України продовжать підтримувати професійний розвиток Збройних сил України і розширювати їхні можливості в низці галузей. Серед них – навчання діям у малих групах, розмінування вибухових пристроїв, діяльність військової поліції, медичне навчання і модернізація системи тилового забезпечення.

Крім того, Збройні сили Канади також нададуть підтримку у здійсненні стратегічної інституційної реформи оборонних інституцій України, мовиться в заяві.

«Операція UNIFIER є частиною ширших зусиль уряду Канади, спрямованих на підтримку демократії, прав людини і верховенства права в Україні шляхом надання фінансової, гуманітарної і нелетальної військової допомоги», – заявили в уряді Канади.

Рада оголосити продовження операції UNIFIER і направлення 200 військовослужбовців Збройних сил Канади до України для розвитку боєздатності Збройних сил України

Продовженням операції UNIFIER Канада твердо підтримує народ України і її суверенітет