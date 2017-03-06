Лутковська повідомила про 400 росіян за ґратами в Україні – Москалькова

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова повідомила, що уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська передала їй перелік 400 громадян Росії, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі в Україні.

Як розповіла вона в ефірі телеканалу «Росія-24», обидві уповноважені домовилися, що в разі потреби відвідати цих громадян Лутковська надасть Москальковій сприяння в цьому.

Вони зустрілися раніше в понеділок у Женеві під час щорічної зустрічі Глобальної мережі національних інституцій із прав людини (GANHRI). Як мовиться в повідомленні на сайті українського обмудсмана, «під час зустрічі омбудсманів особливу увагу було приділено питанню реалізації попередніх домовленостей сторін, зокрема, щодо переміщення українських громадян, які відбувають покарання на території АР Крим, в інші заклади для подальшого відбування покарання на території материкової України» – йдеться про очікуване таке переміщення 18 українців, у принципі узгоджене ще влітку минулого року.

«Крім того, було підтверджено бажання обох сторін продовжувати практику взаємних моніторингових візитів до місць несвободи з метою вивчення стану дотримання прав громадян обох країн у цих установах. Так, Валерія Лутковська висловила бажання відвідати Андрія Захтея, Євгена Панова та інших українських громадян, які наразі перебувають у СІЗО Сімферополя, Романа Сущенка, який перебуває в СІЗО Москви, а також інших політ’язнів, які вже відбувають покарання в різних виправних закладах на території Росії. Також омбудсмани обговорили проблемні питання, пов’язані з етапуванням Станіслава Клиха до Верхньоуральська. Зі свого боку, Валерія Лутковська запевнила російську колегу у своїй готовності сприяти проведенню аналогічних візитів до громадян Росії, які перебувають у місцях несвободи на території України», – повідомили про цю зустріч у Києві.