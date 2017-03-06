Російський «Комітет проти тортур» отримав правозахисну нагороду в Чехії

Російська правозахисна організація «Комітет проти тортур» отримала цьогорічну премію Homo Homini («Людина людині») від чеської правозахисної організації «Людина у скруті». Нагороду вручили під час церемонії відкриття міжнародного правозахисного фестивалю документального кіно One World («Один світ») у Празі.

«Моїй країні потрібна підтримка і тиск, це не мої слова, ці слова 30 років тому сказав Андрій Сахаров. Я думаю, що зараз ці слова Андрія Дмитровича навіть актуальніші, ніж 30 років тому, коли в Росії тільки починалася перебудова», – заявив на урочистій церемонії Ігор Каляпін, керівник «Комітету проти тортур».

За його словами, на Заході він часто чує про слабкість російського громадянського суспільства і демократії, але не погодився з такою оцінкою.

«Справа не у виборі російського народу і не у слабкості російського громадянського суспільства. Ми в Росії зіштовхнулися з тим, що практично всі ЗМІ опинилися в руках у влади. Ці ЗМІ зараз використовують як безпрецедентний інструмент пропаганди. І я думаю, що такого ефекту промивки мізків, такого тотального впливу на свідомість населення в історії людства ще не було», – вважає Ігор Каляпін.

Чеський омбудсмен Анна Шаматова зауважила, що засновники «Комітету проти тортур» працюють у цій царині в Росії протягом 20 років. «За цей час притягнули до відповідальності сотню правоохоронців, низка людей отримала відшкодування, також є чудові результати в Європейському суді з прав людини», – додала Шаматова.

«Вони документують випадки тортур і допомагають потерпілим, ризикуючи власною безпекою», – заявив керівник «Людини у скруті» Шимон Панек.

Ця чеська правозахисна організація вручає премії активістам за особливі досягнення і відвагу з 1994 року. Вона також відома своєю гуманітарною допомогою на сході України.