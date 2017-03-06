Голова МЗС України прибув із робочим візитом до США

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибув із робочим візитом до США для зустрічей із державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, представниками адміністрації та Конгресу США, повідомили в МЗС.

«Мета поїздки – надання додаткового імпульсу інтенсивному політичному діалогові між Україною та США в рамках обговорення широкого кола практичних питань порядку денного українсько-американського стратегічного партнерства у контексті як відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, так і підтримки Вашингтоном поступального просування внутрішніх реформ в Україні», – мовиться в повідомленні.

За інформацією МЗС, у понеділок Клімкін поклав квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні і провів низку зустрічей із керівництвом та експертами провідних аналітичних центрів Вашингтона, які передують офіційним переговорам у Держдепартаменті США та Білому домі, запланованим на вівторок.

Також у вівторок міністр закордонних справ виступить під час слухань у комітеті з питань асигнувань Сенату США на тему «Російська політика і наміри щодо окремих європейських країн: приклад України», мовиться в повідомленні.

В МЗС не уточнили, чи пов’язаний цей візит також із анонсованою раніше підготовкою очікуваного майбутнього візиту до США президента України Петра Порошенка.

У січні посол України у США Валерій Чалий заявляв, що візит президента України до США планується у другій половині лютого. В адміністрації українського президента казали, що Петра Порошенка запросив до Вашингтона президент США Дональд Трамп. В адміністрації Трампа інформацію про майбутній візит Порошенка не коментували. 9 лютого президент України Петро Порошенко казав, що його візит до США відбудеться найближчим часом. Повідомлялося, що підготовкою цього візиту займається міністр закордонних справ Павло Клімкін. 23 лютого директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв заявляв, що міністерство працює з американською стороною, щоб визначити дату візиту президента України Петра Порошенка до США.