Бойовики на Донбасі здійснили 122 обстріли, загинув один український воїн – штаб

У зоні бойових дій 6 березня один український військовий загинув, четверо зазнали поранень, ще один був травмований. Підтримувані Росією бойовики здійснили 122 обстріли за добу, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі.

За цими даними, обстріли відбулися по всій лінії фронту, артилерія бойовиків працювала по Водяному на Маріупольському напрямку та по Кримському на Луганщині.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі з реактивних систем «Град» селища Спартак, що на північ від Донецька та на південь від Авдіївки.

В угрупованні «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 6 березня.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.