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07 Березень 2017, Київ 08:35
Новини | Міжнародні

Речник Путіна звинуватив США в «істериці» щодо Росії

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков

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Речник Кремля Дмитро Пєсков звинуватив американське суспільство, засоби інформації та офіційний Вашингтон у «істериці» через імовірне втручання Росії в президентські вибори, що відбулися у США торік.

«Уся ця істерика в громадській думці, істерика в офіційному Вашингтоні, істерика в американських засобах інформації, все це завдає багато шкоди майбутньому наших двосторонніх відносин», – заявив Пєсков в ефірі CNN 6 березня.

Путінський речник назвав те, що відбувається у США, «емоційним екстремізмом у намаганні зробити з Росії токсичну країну».

Пєсков сказав, що вважає «неймовірним», що така сильна нація, як США, боятиметься, що зовнішня сила може впливати на її політичну історію і уряд.

У січні спецслужби США оприлюднили звіт про те, що, за їхніми оцінками, президент Росії Володимир Путін наказав здійснити «кампанію впливу» з метою підірвати довіру до виборчої системи США і дискредитувати суперницю Дональда Трампа Гілларі Клінтон. Нині, за повідомленнями преси, Федеральне бюро розслідувань США розслідує контакти і ділові зв’язки низки тодішніх і нинішніх помічників Трампа з російськими посадовцями.

Президент США Дональд Трамп та представники Кремля називають скандали навколо контактів представників теперішньої американської влади «полюванням на відьом».

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