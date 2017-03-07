Електропостачання Авдіївки не відновлене – ДСНС

У потерпілій від обстрілів Авдіївці станом на 7:00 7 березня централізоване електропостачання відсутнє. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Теплопостачання у місті, де проживає близько 22 тисяч людей, здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тисячі кубометрів. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 7 генераторів ДСНС», – ідеться в повідомленні.

5 березня, як вказують у ДСНС, у результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії біля Авдіївки, це призвело до припинення електропостачання міста та Донецької фільтрувальної станції.

Останнім часом Авдіївка та її околиці потерпають від обстрілів, в яких українська сторона і бойовики звинувачують одна одну.

Українські військові кажуть, що обстріли 5 березня, через які була пошкоджена лінія електропередач, влаштували підтримувані Росією бойовики. Водночас в угрупованні «ДНР» заявили, що стріляла українська сторона. Крім того, сайти бойовиків у неділю ввечері також пишуть, що Донецька фільтрувальна станція знеструмлена.