«Севастопольським диверсантам» продовжили арешт в окупованому Криму

Підконтрольний Кремлю Ленінський суд Севастополя продовжив арешт на два місяці кримчанам Володимиру Дудці та Олексію Бессарабову, яких російська влада окупованого Криму звинувачує в плануванні «диверсій». Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

За інформацією правозахисників, арешт продовжений до 8 травня, рішення ухвалив суддя Віктор Клімаков.

Раніше в березні арешт на два місяці продовжили ще одному затриманому кримчанину – Дмитру Штиблікову.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали «членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України». Так російська влада називає Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку.

Підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя 10 листопада заарештував трьох затриманих в Севастополі «диверсантів» на два місяці. 30 грудня 2016 року суд продовжив термін тримання під вартою відносно Штиблікова, Бессарабова і Дудки до 8 березня 2017 року.

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі «Номос». Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України заявили, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ. У свою чергу спікер Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко заявив, що колишні українські військові, які зараз проживають в Криму, можуть стати «потенційними жертвами російських спецслужб».