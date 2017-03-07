Урядові сили Іраку відбили у бойовиків важливі будівлі в Мосулі

Урядові сили Іраку в Мосулі встановили контроль над філією центрального банку та будівлею, яку угруповання «Ісламська держава» використовувало як суд.

«Судова» установа бойовиків була відома суворими вироками, серед яких побивання камінням, скидання людей з дахів будинків і відрубування рук.

Місцева філія банку Іраку була розграбована в 2014 році , коли екстремістське угруповання встановило контроль над Мосулом.

Нічна спецоперація іракських сил тривала близько години, її результатом стало знищення десятків бойовиків, стверджує речник іракських військових Амір вль-Мохаммадаві.

Захоплення комплексу урядових будівель дозволяє іракським силам продовжити наступ на бойовиків у старому центрі міста, що на західному березі річки Тигр. На момент початку боїв за Мосул у контрольованому угрупованням «Ісламська держава»жило близько 750 тисяч людей.