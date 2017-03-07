Міністр юстиції США наполягає на коректності свідчень щодо контактів із послом Росії

Міністр юстиції США Джефф Сешнс визнав, що двічі торік говорив із послом Росії у США Сергієм Кисляком. Про це він заявив 6 березня перед юридичним комітетом Сенату, але наполіг, що його початкові свідчення, коли він не згадав про ці зустрічі, були «коректними».

На початку січня 2017 року під час слухань у Сенаті щодо затвердження своєї кандидатури Сешнс наголошував, що не мав жодних зв’язків з росіянами під час президентської кампанії. Але минулого тижня він зізнався, що він зустрічався з послом Росії Сергієм Кисляком.

«Я не пам’ятаю жодних обговорень із російським послом або будь-яким іншим представником російського уряду щодо політичної кампанії (з виборів президента США – ред.) у цих або в будь-яких інших випадках», – зазначив Сешнс 6 березня під час перегляду своїх свідчень.

Раніше 6 березня речник Кремля Дмитро Пєсков звинуватив американське суспільство, засоби інформації та офіційний Вашингтон у «істериці» через імовірне втручання Росії в президентські вибори, що відбулися у США торік.

У січні спецслужби США оприлюднили звіт, що, за їхніми оцінками, президент Росії Володимир Путін наказав здійснити «кампанію впливу» з метою підірвати довіру до виборчої системи США і дискредитувати суперницю Дональда Трампа Гілларі Клінтон. Нині, за повідомленнями преси, Федеральне бюро розслідувань США розслідує контакти і ділові зв’язки низки тодішніх і нинішніх помічників Трампа з російськими посадовцями.

Президент США Дональд Трамп та представники Кремля називають скандали навколо контактів представників теперішньої американської влади «полюванням на відьом».