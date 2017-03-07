Суд в Гаазі: Порошенко впевнений в отриманні «швидкого рішення» для забезпечення позову України

Президент України Петро Порошенко висловив упевненість в отриманні «швидкого рішення» Міжнародного суду ООН в Гаазі у порядку забезпечення позову України.

«Впевнений в тому, що, незважаючи на тривалий термін розгляду цього питання в суді, ми зможемо отримати швидке рішення у порядку забезпечення позову України», – сказав він.

«Ми очікуємо рішень, які будуть ухвалені зараз і які зупинять поставки зброї на окуповану територію і зможуть навести порядок на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону, а також допоможуть зняти заборону на функціонування Меджлісу в Криму, дозволять припинити утиски етнічних українців та кримських татар», – додав він.

6 березня у Міжнародному суді (Гаага, Нідерланди) розпочалися публічні слухання за позовом України проти Росії. Україна просить Міжнародний суд про тимчасові заходи на час розгляду справи.

Серед таких заходів – домогтися від Росії негайно припинити матеріальну й іншу підтримку «груп, що вдавалися до актів тероризму проти цивільних в Україні», і вчинити тиск на такі групи, щоб вони надалі не чинили таких актів, а також утриматися від дискримінації у Криму, зокрема, зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, майже 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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