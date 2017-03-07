Новак: Росія відкрита для співпраці зі США у нафтогазовій промисловості

Росія відкрита для інвестицій та співпраці з американськими компаніями в нафтовій і газовій промисловості, заявив російський міністр енергетики Олександр Новак 6 березня на конференції в Х'юстоні.

Новак додав, що Росія як провідний світовий нафтовидобувник усе ще має «величезний потенціал» для відкриття нових родовищ на континентальному шельфі, в арктичних просторах, а також у сланцевих покладах.

Російський міністр твердить, що за нинішніх цін на нафту між 50 та 60 доларами за барель прибутки в Росії є «одними з найвищих у світі».

Новак повідомив російському агентству ТАСС, що зустрівся в Х’юстоні з представниками 13 «глобальних фондів», зацікавлених в інвестуванні в російські нафту й газ. Водночас міністр не назвав, із ким саме мав зустрічі.

Росія нині відчуває вплив запроваджених через її агресію щодо України санкцій, у тому числі і в нафтогазовій промисловості. Москва не має доступу до передових технологій видобутку, які розробляють провідні західні компанії.